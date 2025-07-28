Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5540 liradan, euro 47,6580 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 40,5520 liradan alınan dolar, 40,5540 liradan satılıyor.

47,6560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6580 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,5510, euronun satış fiyatı ise 47,5770 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler görülürken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri hala varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserlikleri artırdı.