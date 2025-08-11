Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7530 liradan, euro 47,6060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 40,7510 liradan alınan dolar, 40,7530 liradan satılıyor. 47,6040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6060 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6830, euronun satış fiyatı ise 47,4370 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odak noktasında olacak.

ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda bir araya geleceğine yönelik haber akışıyla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Uşakov'un açıklamaları sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erebileceğine yönelik umutların artmasıyla haftanın ilk işlem gününde Asya borsaları ve endeks vadeli kontratlarda yükselişler görüldü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumaya devam etmesi de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor.