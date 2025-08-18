Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan, euro 47,8670 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, euronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan, euro 47,8670 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,8900 liradan alınan dolar, 40,8920 liradan satılıyor.
47,8650 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,8670 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, euronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.