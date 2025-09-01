Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,1420 liradan, euro 48,2330 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,1500, euronun satış fiyatı ise 48,0200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 41,1420 liradan, euro 48,2330 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 41,1400 liradan alınan dolar, 41,1420 liradan satılıyor.
48,2310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,2330 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,1500, euronun satış fiyatı ise 48,0200 lira olmuştu.