Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,2630 liradan, euro 48,3970 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,2510, euronun satış fiyatı ise 48,5010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI
Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.
ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler küresel risk iştahının artmasında etkili oluyor.