Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3760 liradan, euro 48,5690 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41,3740 liradan alınan dolar, 41,3760 liradan satılıyor.

48,5670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,5690 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,3690, euronun satış fiyatı ise 48,5120 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED HAFTASINA POZİTİF BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar güne pozitif başlarken, yeni haftada piyasaların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yer alıyor.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu durum piyasalarda risk iştahı arttırdı.



Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.