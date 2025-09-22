Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3800 liradan, euro 48,6130 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 41,3780 liradan alınan dolar, 41,3800 liradan satılıyor.

48,6110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,6130 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,3760, euronun satış fiyatı ise 48,6880 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair olumlu beklentiler ve Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere karşın Trump yönetiminin "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararı küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararın işletme maliyetleri ve marjları için bir risk oluşturması bekleniyor.

Analistler, teknoloji şirketlerinin ABD'de yeterli sayıda işçi bulamadıkları için yurt dışındaki işgücüne yönelmek zorunda kaldıklarını belirterek, artan vize ücretinin bu şirketleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücretinin gelmesinin özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerini etkilemesi bekleniyor.