Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,6930 liradan, euro 48,8890 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,6820, euronunsatış fiyatı ise 48,9810 lira olmuştu.
Kaynak: AA
