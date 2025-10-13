Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,8180 liradan, euro 48,6110 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,8240, euronun satış fiyatı ise 48,3690 lira olmuştu.
Kaynak: AA
