Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,9480 liradan, euro 49,0060 liradan güne başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,9480, euronun satış fiyatı ise 48,9990 lira olmuştu.
Kaynak: AA
