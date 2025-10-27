Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,9920 liradan, euro 48,8670 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 41,9670, euronun satış fiyatı ise 48,8230 lira olmuştu.
Kaynak: AA
