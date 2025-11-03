Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,0650 liradan, euro 48,5650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,0630 liradan alınan dolar, 42,0650 liradan satılıyor. 48,5630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,5650 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,0490, euronun satış fiyatı ise 48,5610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.

ABD'de şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar, küresel piyasalarda yükseliş eğiliminin devam etmesini sağlıyor. Açıklanan bilançolar, teknoloji devleri için sürdürülebilir büyümeye yönelik iyimserliği yeniden canlandırırken, yapay zeka altyapısına aşırı harcama yapıldığına dair endişeleri de hafifletti.

Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki gerginliğin azalması ve özellikle teknoloji şirketlerinin bilançolarının iyi gelmesinden kaynaklı iyimserliğin devam etmesi bekleniyor. ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından dolayı bu hafta tarım dışı istihdam verisinin açıklanması beklenmiyor.

Ülkede, bu hafta açıklanacak ISM imalat sanayi PMI ile ADP istihdam raporundan ekonomiye ilişkin ipuçları aranacak.