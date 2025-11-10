Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, euro 48,8370 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, euronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.
