Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, euro 48,8370 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, euronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 10.11.2025 08:49
  • Güncelleme: 10.11.2025 09:06
Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2350 liradan, euro 48,8370 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,2330 liradan alınan dolar, 42,2350 liradan satılıyor.

48,8350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8370 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, euronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.

