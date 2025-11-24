Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4450 liradan, euro 48,9510 liradan haftaya başladı. 48,9490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9510 lira oldu.
Kaynak: AA
Cuma günü doların satış fiyatı 42,4440, euronun satış fiyatı ise 48,9370 lira olmuştu.