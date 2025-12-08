Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,5630 liradan, euro 49,6620 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 42,5150, euronun satış fiyatı ise 49,5840 lira olmuştu.
Kaynak: AA
