Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,7000 liradan, euro 50,1550 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 42,6940, euronun satış fiyatı ise 50,0930 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 42,6980 liradan alınan dolar, 42,7000 liradan satılıyor.
50,1530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1550 lira oldu.
