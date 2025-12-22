Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8160 liradan, euro 50,2020 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,8140 liradan alınan dolar, 42,8160 liradan satılıyor.

50,2000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,2020 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8080, euronun satış fiyatı ise 50,2310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

Teknoloji ve yapay zekaya şirketleri cuma günü piyasalardaki yükselişlerde başrol oynarken, piyasalarda cuma günü görülen pozitif seyir yeni haftaya da taşındı.

Geçen hafta teknoloji ile yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler ve Fed'in politikalarına ilişkin belirsizliklerden dolayı borsalarda görülen düşüşler, yatırımcılar için alım fırsatı sundu.

Yıl sonunda hisse senedi piyasalarında ralli olacağına dair beklentiler küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağlarken, yatırımcıların yapay zeka ile teknoloji şirketlerinin hisselerine yönelik yükseliş beklentilerini sürdürmesi de küresel piyasaları olumlu etkiledi.

Özellikle sermaye harcamalarının kısa vadeli getirileri aşabileceği endişeleriyle baskı altına giren çip üreticisi şirketlerin hisseleri, yapay zeka ve veri merkezlerine ilişkin talebin güçlü kalmaya devam edeceğine dair beklentilerle toparlandı.

ABD'de enflasyon ve istihdam verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi de Fed'in gelecek yıl faizleri düşüreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi ve piyasaları olumlu etkiledi.

Fed, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın ekonomiye zarar vermesinden endişe duyuyor ancak faiz oranlarını düşürmenin enflasyona daha fazla ivme kazandırma riski de bulunuyor.