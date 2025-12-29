Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9320 liradan, euro 50,5250 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 42,9300 liradan alınan dolar, 42,9320 liradan satılıyor.

50,5230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5250 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,8810, euronun satış fiyatı ise 50,6700 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ İYİMSERLİKLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler yıl boyunca piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Yıl genelinde Fed'in para politikasına yönelik güvercin beklentilerin güç kazanması ise küresel piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Küresel piyasalarda, geçen hafta Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta veri akışı sakin olacak.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

Bu hafta Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, tutanaklardan gelecek mesajların Bankanın bundan sonraki politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Yılbaşı tatili öncesinde piyasalarda işlem hacimlerinin düşük olması beklenirken, Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl devam edeceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.