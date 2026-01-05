Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3310 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 43,0380, euronun satış fiyatı ise 50,4900 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3310 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor.
50,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3310 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,0380, euronun satış fiyatı ise 50,4900 lira olmuştu.