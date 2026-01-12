Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,1390 liradan, euro 50,3780 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 43,1410, euronun satış fiyatı ise 50,2810 lira olmuştu.
Kaynak: AA
