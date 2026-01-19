Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2660 liradan, euro 50,3470 liradan haftaya başladı.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 43,2660 liradan alınan dolar, 43,2640 liradan satılıyor.
50,3450 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3470 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,2490, euronun satış fiyatı ise 50,2740 lira olmuştu.