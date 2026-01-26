Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3750 liradan, euro 51,5060 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,3730 liradan alınan dolar, 43,3750 liradan satılıyor.

51,5040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5060 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,3540, euronun satış fiyatı ise 50,9070 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA NEGATİF SEYİRLE BAŞLADI

Öte yandan küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik beklentiler Orta Doğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken, bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda tutumu da yakından takip ediliyor. Trump, tarife uygulama kararından geri adım atsa da bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi risk algısı üzerinde etkili oluyor.