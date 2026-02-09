Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,6120 liradan, euro 51,6470 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 43,6140, euronun satış fiyatı ise 51,5500 lira olmuştu.
