Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 43,8340 liradan, euro ise 51,8570 liradan başladı. Geçen haftanın kapanışına kıyasla dolar sınırlı gerilerken euroda hafif yükseliş görüldü.
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,8340 liradan, euro 51,8570 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,8320 liradan alınan dolar, 43,8340 liradan satılıyor.
51,8550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,8570 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,8450, euronun satış fiyatı ise 51,6310 lira olmuştu.