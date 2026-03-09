Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, euro ise 51,0180 liradan haftaya başladı. Cuma günü dolar 44,0620, euro ise 50,9710 liradan satılmıştı.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 44,0830 liradan, euro 51,0180 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor.
51,0160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, euronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.