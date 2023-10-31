Dolar, TL karşısında yeni rekorunu kırdı

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 28,2590'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,2750 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, sabah saatlerinde 28.47890'ı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,2750 liradan, Euro 29,9650 liradan güne başladı.Sabah saatlerinde 28.47890 seviyesini gören dolar, rekoru seviyesini yenilemiş oldu.

Saat 09.20 itibarıyla serbest piyasada 28,2730 liradan alınan dolar, 28,2750 liradan satılıyor. 29,9630 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,9650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,2520 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,9520 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrini sürdürürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararlar piyasalarda oynaklığı artırdı.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler dünya genelinde yakından takip edilmeye devam edilirken, piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliklerin yaşanabileceğini vurgulayan analistler, ekonominin Fed'in istediği şekilde soğumaması halinde aralık veya ocak toplantısında bir faiz artışına daha gidilebileceğine ilişkin öngörülerin varlığını koruduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 852 milyar dolardan 776 milyar dolara düşürdü.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 azalışla 1.996 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,5 düşüşle 86,5 dolara indi.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya'da açıklanan veriler söz konusu seyirde etkili oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e inerek, Ağustos 2021'den beri en düşük seviyesine gerilerken, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,8 daralmasına karşın beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Söz konusu veriler bölgede enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa meyve verdiğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin öngörülenden daha iyi olması resesyon endişelerinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağladı.

Bugün de gözler Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon verilerine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme de bölgede risk iştahının güçlü seyretmesine yardımcı oluyor.

Asya pay piyasaları güne karışık bir seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oldu.

BoJ, bugünkü kararında artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, analistler, alınan kararla birlikte BoJ'un yüzde 1 seviyesinden sınırsız tahvil alımı taahhüdünden geri adım attığını ve Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin nerede belirleneceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını ifade etti.

Söz konusu adımla birlikte, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla 150,2 seviyesine yükselirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,957 ile son 10 yılın zirvesini test etti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5'e, hizmet sektörü PMI ise 50,6 seviyesine indi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

• 13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

• 13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

• 16.00 ABD, ağustos ayı konut fiyat endeksi

• 17.00 ABD, ekim ayı CB tüketici güven endeksi