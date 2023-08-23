Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,2043'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2040 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2040 liradan, Euro 29,5480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,2020 liradan alınan dolar, 27,2040 liradan satılıyor. 29,5460 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,5480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,2030 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5030 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Söz konusu durum tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesine test etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 40 seviyesini aştı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'deki haber akışı yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden veriler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini güçlendirmeye devam ederken, Jackson Hole'den gelecek mesajların söz konusu beklentiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ülkenin en önemli teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar açıklaması da söz konusu endişeleri azaltmada yeterli olmadı.

Buna göre, Baidu'nun ikinci çeyrek net gelirleri yıllık bazda yüzde 43 arttı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında yuanı desteklemeye devam ederken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kalmayı sürdürüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

• 10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

• 11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

• 16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

• 17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

• 17.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi