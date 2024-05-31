Dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar/TL, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2092'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2620 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,2620 liradan, Euro 34,9150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2600 liradan alınan dolar, 32,2620 liradan satılıyor. 34,9130 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,9150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,0190 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK
Küresel piyasalarda, ABD büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e revize edilmesine karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.
Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izleyerek 2 bin 344 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 81,7 dolardan işlem görüyor.
Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.
Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.
Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından önümüzdeki dönemde bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
• 10.00 Türkiye, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
• 10.00 Türkiye, nisan ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
• 12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı TÜFE
• 15.30 ABD, nisan ayı kişisel tüketim harcamaları