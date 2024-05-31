Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2092'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2620 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi 31.05.2024 09:36 Giriş: 31.05.2024 09:36

Güncelleme: 31.05.2024 09:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos