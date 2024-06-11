Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,3756'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3650 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, Euro 34,8420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8400 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,8420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,3960 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED ÖNCESİ TEMKİNLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona geldiğine yönelik beklentiler artmaya devam ederken, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 55, kasımda ise yüzde 83 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyirde Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı partilerin performansını artırması ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesi etkili oldu.

Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede "Dragon Boat" Festivali tatilindeki düşük talep turizm firmalarının hisse fiyatını baskılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 157,29 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, nisan ayı perakende satışlar