Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,6765'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,7320 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,7320 liradan, Euro 35,4450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,7300 liradan alınan dolar, 32,7320 liradan satılıyor. 35,4430 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,4450 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,7270 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,4850 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 18.403,74 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 5.572,85 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,08 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün İtalya hariç negatif bir seyir hakim olurken, Fransa'da düzenlenen seçimlerde sol ittifakın galibiyeti sonrası temkinli seyrin devam ettiği göze çarpıyor.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu sonucunda sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, Macron'un ittifakı ikinci olmuştu. İlk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya gerilemişti.

Analistler, aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği ve seçimin 2. turunda, hiçbir ittifakın Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadığını anımsatarak, söz konusu durumun yatırımcıların temkinli davranmalarında etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0826'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında da karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) tahvil alımını ne zaman ve ne kadar azaltacağı konusunda haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Japonya, haziran ayı makine siparişleri

• 17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması