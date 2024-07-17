Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 33,0551'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0760 seviyesinden işlem görüyor. Yüksek seyrini sürdüren Euro'nun satış fiyatı ise 36,0740 lira olarak belirlendi.

Ekonomi 17.07.2024 09:06 Giriş: 17.07.2024 09:06

Güncelleme: 17.07.2024 09:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos