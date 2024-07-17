Dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 33,0551'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0760 seviyesinden işlem görüyor. Yüksek seyrini sürdüren Euro'nun satış fiyatı ise 36,0740 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0760 liradan, Euro 36,0740 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,0740 liradan alınan dolar, 33,0760 liradan satılıyor. 36,0720 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,0740 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,0960 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,0610 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya'da yön arayışı öne çıkıyor.
Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler de günden güne netleşiyor.
Buna göre, Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlamasının ardından aralık ayında da politika faizini düşüreceği beklenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aynı aylarda Fed'e eşlik edeceği öngörülüyor.
Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir dün de devam ederken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Ayrıca, yarın ECB'nin açıklayacağı faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçları yakından takip edilecek.
ECB'nin yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bölgede makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına ilişkin endişeler varlığını koruyor.