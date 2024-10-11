Dolar/TL ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2900 liradan, Euro 37,4920 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2880 liradan alınan dolar, 34,2900 liradan satılıyor. 37,4900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,4920 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2080 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,5570 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

Dün ülkede açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirim hızına yönelik değişikler olabileceğini belirterek, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin öneminin daha da arttığını bildirdi.

Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams dün enflasyon baskılarının hafiflemeye devam etmesiyle daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi.

Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,8 değer kazancıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 yükselişle 78,9 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,1 azalışla 78,8 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölge genelinden gelecek enflasyon ve ekonomik aktiviteye yönelik veri akışı yakından takip ediliyor.

Dün, Almanya'da hükümet bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini, eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi.

Bunun yanı sıra, dün açıklanan ECB'nin eylül ayı para politikası toplantı tutanakları ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına rağmen daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduklarını gösterdi.

Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyebileceğine işaret edilen tutanaklarda, manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan enerji fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği kaydedildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

• 09.00 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

• 09.00 İngiltere, ağustos ayı dış ticaret dengesi

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı cari işlemler dengesi

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi

• 10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satışlar

• 15.30 ABD, eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

• 17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi