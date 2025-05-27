Dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 38,9440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,9500 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,9500 liradan, Euro 44,3260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,9480 liradan alınan dolar, 38,9500 liradan satılıyor. 44,3240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 44,3260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,9380, Euro'nun satış fiyatı ise 44,3490 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD yönetiminin izlediği değişken ticaret stratejisi yatırımcıların ve şirketlerin gelecek projeksiyonlarını oluşturmalarını zorlaştırıyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
• 12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi
• 12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı ekonomik güven endeksi
• 15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri
• 16.00 ABD, mart ayı konut fiyat endeksi
• 17.00 ABD, mayıs ayı New York Fed tüketici güven endeksi
• 17.30 ABD, mayıs ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi