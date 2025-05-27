Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 38,9440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,9500 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi 27.05.2025 09:09 Giriş: 27.05.2025 09:09

Güncelleme: 27.05.2025 09:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA