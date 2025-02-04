Dolar/TL rekor seviyede!

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0110 liradan, Euro 37,0650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0090 liradan alınan dolar, 36,0110 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,0650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9930 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,9610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle, karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği tarifelerin neden olduğu endişeler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergilerinin ertelenmesi ABD piyasalarında satış baskısını sınırlı da olsa azalttı.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ederek, halihazırda enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikle diyalog yollu bir stratejiyi seçtiklerini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda, tarifelerin enflasyon üzerinde oluşturduğu risklere işaret etti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, tarifelerin fiyatlar üzerinde etkisinin olmasının beklendiğini belirtti.

Altının ons fiyatı yeni güne yatay seyirle 2 bin 817 dolarda başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 75 dolardan satılıyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Trump yönetiminin ek gümrük vergisi uygulamalarına yönelik haberler ve Avrupa Birliği'nin de ilave gümrük vergilerine tabi olacağına yönelik söylemler Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, açıklanan verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal gevşemesine paralel olarak imalat sanayi aktivitesinde canlanma olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Asya tarafında pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. Trump yönetiminin Çin ile görüşmeyi planlaması ve Kanada ile Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini ertelemesi yüzde 10'luk gümrük vergisinde müzakere olasılığını gündeme getirdi.

Analistler, Çin tarafının müzakere etmeye sıcak baktığını ifade ederek, halihazırda ülkede devam eden zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının Çin ekonomisi için yeterince yıpratıcı olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Çin'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

• 14.30 Türkiye, kasım ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

• 18.00 ABD, aralık ayı JOLTS açık iş sayısı

• 18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri

• 18.00 ABD, aralık ayı dayanıklı mal siparişleri