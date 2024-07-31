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Dolar/TL rekor tazeledi

Haniye suikastının ardından jeopolitik risklerin artmasıyla küresel piyasalar da hareketlendi. Dolar/TL, gün içinde 33,1686 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Ekonomi
  • 31.07.2024 14:22
  • Giriş: 31.07.2024 14:22
  • Güncelleme: 31.07.2024 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Dolar/TL rekor tazeledi
Fotoğraf: AA

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Yeni güne 33,1344 TL'den başlayan dolar/TL, sonrasında yukarı yönlü hareketini sürdürdü ve 33,1686 ile yeni zirvesine ulaştı.

Kur, saat 14,20 itibarıyla 33,14 TL seviyesinden, güne 35,9025 TL seviyesinden başlayan Euro fiyatları ise, aynı dakikalarda yüzde 35,92 liradan işlem görüyor.

HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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