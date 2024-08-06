Dolar/TL rekor üstüne rekor kırdı

Enflasyon verileri sonrası dün 4 kez rekor kıran dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışının ardından saat 13.15 sıralarında 33,5980'e yükselerek gün içinde 2. kez rekor tazeledi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından dolar, TL karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışının ardından 33,5980'e yükselerek gün içinde 2. kez rekor tazeledi. Euro ise 36,7604'e çıkarak rekorunu yeniledi.

Saat 14.30 itibarıyla dolar 33,5465 liradan, euro ise aynı dakikalarda 36,6377 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 33,3930 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6860 lira olmuştu. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen doların satış fiyatı 33,1940 lira, euronun satış fiyatı ise 36,2200 lira olmuştu.

DÖVİZ KURUNDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR

Dün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşti.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'ce dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirdi.

Enflasyon verilerinin ardından döviz kurunda yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. Dün piyasa açılışında yatay seyirde hareket eden dolar/TL, gün içinde 4 kez rekor tazeledi.

Saat 15.52 sıralarında 33,4298'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda euro ise piyasa açılışında 35,8245 liradan güne başlamasının ardından 36,8245 liraya yükseldi.