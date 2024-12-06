Dolar/TL rekor üstüne rekor kırdı

Artan döviz talebiyle birlikte yükseliş trendi devam eden dolar/TL, gün içinde rekor üstüne rekor kırdı.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan güne başlamasının ardından 34,8012'ye yükseldi. Euro 36,9200 seviyeye ulaştı.

Saat 14.40'ta dolar 34,7977 liradan, euro ise 36,8463 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada dolar 34,7860 liradan, euro 36,8160 liradan alınıyor. Dün doların satış fiyatı 34,7070 lira, euronun satış fiyatı ise 36,8000 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Dünya genelinde ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin yanı sıra siyasi belirsizlikler ve jeopolitik risklerin varlığı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde bankaya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini açıklamasının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüksek olasılıkla bu ay faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, bankanın 18 Aralık'taki toplantısında yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Avrupa borsaları, Fransa'daki hükümet krizine karşın, bankacılık hisseleri öncülüğünde dün yükselişle kapanırken, gözler Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Asya borsalarında Güney Kore'de siyasi belirsizler ve bölgede açıklanan ekonomik verilerle karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.