Dolar/TL rekora yakın

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 liradan, Euro 36,6010 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,3440 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5990 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kasım ayı toplantısında yaptığı açıklamalarda veri merkezli karar alacaklarını yineleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın, perşembe günü yapacağı konuşmadan Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını kaydederek, bu durumun ana sebebinin Fed'in yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizlikler olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği risklerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirten analistler, bu sebeple Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçlarının aranmaya devam edileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 65 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Altının ons fiyatı ise düşünü üçüncü güne taşıyarak 2 bin 605 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 değer kaybıyla 71,6 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,1, Dow Jones endeksi yüzde 0,7 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,05 yükselerek rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

Analistler, bu ülkede açıklanacak enflasyon verisinin Avro Bölgesi'nde sürdürülen para politikalarındaki gevşemenin büyüklüğünü etkileyebileceğini belirtti.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şirketlerin sipariş eksikliğine ilişkin ekim ayı anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde şirketlerin yüzde 41,5'i sipariş eksikliği bildirdi. Alman şirketlerinde sipariş eksikliğinin temmuzdaki son ankete kıyasla 2,1 puan daha fazla olması dikkati çekti. Temmuzda bu oran yüzde 39,4 düzeyindeydi.

Böylece, ekimde, Alman ekonomisinde sipariş eksikliği 2009 finansal krizinden beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı.Asya tarafında ise Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşılacağı endişesi piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, Çin'in Trump'ın başkan olmasından sonra ülkenin olası ekonomik kayıplarını telafi etmek daha fazla teşvik açıklayabileceğini belirterek, bu süreçte yuanın zayıf kalmasını destekleyebileceklerini kaydetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası toplantısına ilişkin görüş özetini yayımladı.

Raporda, Japonya ekonomisinin, bazı alanlarda zayıflık görülmesine rağmen, ılımlı bir şekilde toparlandığı, gelirden harcamaya doğru oluşan olumlu döngünün güçlendikçe, ekonominin daha hızlı büyümesinin beklendiği belirtildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

• 10.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik oranı

• 10.00 Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi

• 10.00 Türkiye, eylül ayı perakende satışlar