Dolar/TL rekora yakın
Yeni güne 40,7200 liradan başlayan dolar/TL, 41 lira seviyesindeki rekoruna yakın seyrediyor. Yükselişini sürdüren Euro/TL ise güne 47,3390 liradan başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 40,7200 liradan, Euro 47,3390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7180 liradan alınan dolar, 40,7200 liradan satılıyor. 47,3370 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 47,3390 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6950, Euro'nun satış fiyatı ise 47,3290 lira olmuştu.