Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6750 liradan, euro 47,1070 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 40,6730 liradan, euro 47,1050 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,6580, euronun satış fiyatı ise 47,0870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ile Avrupa arasında ticaret anlaşması sağlanmasına karşın mevcut gümrük tarifelerinin ileriki dönemde bölgede şirketleri hangi boyutta etkileyebileceğine dair belirsizlik sürüyor.

Asya borsalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin artmasıyla Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olurken, Asya piyasalarında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik fiyatlanıyor.

Buna karşın Japonya tarafında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE)

11.30 Avro Bölgesi, ağustos ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, haziran dayanıklı mal siparişleri