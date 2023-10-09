Dolar/TL yeni haftaya yüksek başladı

Dolar/TL kurunda yüksek seyir devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 27,7060 liradan, Euro 29,2630 liradan başladı.

Dolar/TL yeni haftaya tarihi zirveye yakın seviyelerde başladı.

Serbest piyasada 27,7040 liradan alınan dolar 27,7060 liradan satılıyor. 29,2610 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29,2630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doları 27,7832 seviyesini görerek rekor kırmıştı. Euro ise 29,0310 lira olmuştu.

Piyasalarda bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı takip edilecek.

İç gündemde bugün takip edilecek veri bulunmuyor. Ancak jeopolitik riskteki artış yakından takip ediliyor.

Öte yandan Hamas’ın cumartesi sabah İsrail’e düzenlediği operasyon ve ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı 1100’ü aştı. Erdoğan sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.