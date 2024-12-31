Dolar/TL, yılın son gününe rekorla başladı

İstanbul serbest piyasada dolar güne tüm zamanların en yüksek seviyesinde 35,3350 liradan, Euro ise 6,7640 liradan başladı.

Serbest piyasada 35,3330 liradan alınan dolar, 35,3350 liradan satılıyor. 36,7620 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3180 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7660 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken, olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrinin nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 düşüşle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 74,5 dolardan satılıyor.

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç negatif bir seyir hakim olurken, yılın son gününde İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak. Almanya ve İtalya'da ise yılbaşı tatili nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret dengesi

• 10.00 Türkiye, kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)