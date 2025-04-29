Dolar uluslararası piyasada yön arıyor: Düşüş durdu, toparlanma sınırlı
ABD Başkanı Donald Trump'un tüm dünyaya ilan ettiği tarife değişiklikleriyle sert düşen ve rezerv para özelliği tartışmaya açılan dolar yön arıyor. Trump'ın 'geri adımları' sonucu dolardaki düşüş durdu. Buna rağmen dolar endeksi 100 seviyesinin altında.
ABD doları, otomotiv tarifelerinde yumuşama sinyallerine rağmen, ABD-Çin ticaret geriliminin sürmesi nedeniyle yatırımcıların temkinli tutumu karşısında sınırlı bir toparlanma gösterdi.
TARİFE DEĞİŞKLİKLERİ BEKLENİYOR
Reuters’ın haberine göre, Trump yönetiminin otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergilerini hafifletme hazırlığı, dolarda kısa vadeli toparlanmayı desteklese de piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Washington, tarifelerin azaltılmasına açık olduğunu belirtirken; Pekin bazı ABD ürünlerini yüksek vergilerden muaf tuttu.
DOLAR ENDEKSİ DİPTE
ABD Dolar Endeksi, %0,15 artarak 99,23 seviyesine çıktı ancak hâlâ Kasım 2022’den bu yana en büyük aylık kaybına doğru ilerliyor. Analistler, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin ABD varlıklarına olan ilgiyi zayıflattığını belirtiyor.
EURO - FRANK GÜÇ KAZANDI
Öte yandan, euro dolar karşısında güçlü kalırken, yen ve İsviçre frangı gibi güvenli liman para birimleri değer kazandı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileriyle birlikte, ticaret savaşının ABD ekonomisine yansımasını daha net görecek.