Dolar uluslararası piyasada yön arıyor: Düşüş durdu, toparlanma sınırlı

ABD doları, otomotiv tarifelerinde yumuşama sinyallerine rağmen, ABD-Çin ticaret geriliminin sürmesi nedeniyle yatırımcıların temkinli tutumu karşısında sınırlı bir toparlanma gösterdi.

TARİFE DEĞİŞKLİKLERİ BEKLENİYOR

Reuters’ın haberine göre, Trump yönetiminin otomotiv sektörüne yönelik gümrük vergilerini hafifletme hazırlığı, dolarda kısa vadeli toparlanmayı desteklese de piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Washington, tarifelerin azaltılmasına açık olduğunu belirtirken; Pekin bazı ABD ürünlerini yüksek vergilerden muaf tuttu.

DOLAR ENDEKSİ DİPTE

ABD Dolar Endeksi, %0,15 artarak 99,23 seviyesine çıktı ancak hâlâ Kasım 2022’den bu yana en büyük aylık kaybına doğru ilerliyor. Analistler, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin ABD varlıklarına olan ilgiyi zayıflattığını belirtiyor.

EURO - FRANK GÜÇ KAZANDI

Öte yandan, euro dolar karşısında güçlü kalırken, yen ve İsviçre frangı gibi güvenli liman para birimleri değer kazandı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileriyle birlikte, ticaret savaşının ABD ekonomisine yansımasını daha net görecek.