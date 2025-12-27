Dolar üzerinde baskı arttı: Gözler Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD'deki beklentileri aşan büyüme verilerine karşın Noel tatili sebebiyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta yılbaşı tatili nedeniyle veri akışı sakin olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının ortaya koyduğu endişelerle başlayan ve yılın ilk yarısında enflasyon-resesyon ikileminin belirginleştiği 2025 yılı, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik güvercin beklentilerin güç kazandığı bir görünümle tamamlanıyor.

Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, dolar üzerinde sert baskıya neden oluyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik verilere göre ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasını yaşamasının ardından bu süre zarfında ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin tam anlamıyla ölçülemediğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, nihai büyüme rakamlarının ülke ekonomisine dair daha kapsamlı bir tablo sunacağını kaydetti.

ABD'nin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak geçen hafta piyasalarda risk iştahını desteklerken, Noel tatili sebebiyle düşük işlem hacimleri dikkati çekti.

GELECEK HAFTA FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARI TAKİP EDİLECEK

ABD tarafında gelecek hafta yatırımcıları yılbaşı tatilinin etkisiyle sakin bir veri akışı beklerken, Fed'in son toplantısına yönelik toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed toplantı tutanaklarında gelecek dönemde bankanın atacağı adımlara yönelik sinyaller aranacağını belirterek, yetkililerin enflasyonla mücadele sürecine yönelik son görüşlerinin beklentiler için önemli olacağını kaydetti.

Öte yandan Fed başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelecek yeni Fed Başkanı'na ilişkin, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklamalar faiz indirimlerine yönelik beklentileri artırsa da gelecek dönemde Fed üzerindeki siyasi baskıların daha da artabileceğine yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN ONS FİYATI HAFTAYI REKORLA KAPATTI

Geçen hafta Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekti.

Altının onsu cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı. Haftalık bazda altının ons fiyatı yüzde 4,5 değer kazanarak 4 bin 533 dolardan kapandı.

Gümüşün onsu da yine rekor kırdığı bir haftayı geride bıraktı. Cuma günü en yüksek seviyesini 79,3 dolara taşıyan gümüşün ons fiyatı, haftayı yüzde 17,9 artışla 79,2 dolardan kapattı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise haftalık bazda 1 baz puan azalarak yüzde 4,14'te haftayı tamamladı.

Dolar endeksi haftalık yüzde 0,6 düşüşle 98,6 seviyesinde kapanırken, Brent petrolün varili ise geçen haftaya göre yüzde 0,5 yükselişle 60,4 dolarda seyretti.