Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,0263'ten kapatmasının ardından bugün açılışta 27,0160 liradan, euro 28,8650 liradan başladı.

Dolar/TL 27,0160 liradan, euro/TL 28,8650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0140 liradan alınan dolar 27,0160 liradan satılıyor. 28,8630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0200 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8280 lira olmuştu.

GÖZLER AVRUPA ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılsa da yılın geri kalanında nasıl adımlar atılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün dikkatler bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bugün ekonomi yönetimi, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılarak, ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya gelecek.

ALİBABA'DAN YATIRIM PLANLARI

Öte yandan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planları olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları