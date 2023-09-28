Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,4 azalışla günü 27,1484'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,3570 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL 28,7490 liradan güne başladı.

Dolar/TL 27,3590 liradan, euro/TL 28,7490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 27,3570, euro 28,7470 liradan alınıyor.

Dün günü doların satış fiyatı 27,3090 lira, avronun satış fiyatı ise 28,7170 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Analistler, Fed'in önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağının açıklanan verilere bağlı olduğunu hatırlatarak, bugün Powell'ın yapacağı konuşmadan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa borsalarına dün negatif bir seyir hakim oldu.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da bugün gözler Almanya enflasyon verilerine çevrildi. Ağustosta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 4,6 olması öngörülüyor.

GÖZLER TCMB'NİN PARA POLİTİKASI ÖZETİ'NDE

Yurt içinde bugün gözler eylül ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Özeti'ne çevrildi.

TCMB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

14.00 Türkiye, 21 eylül TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri