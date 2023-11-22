Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,7815'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8160 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 31,4310 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, euro 31,4310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,8110 liradan euro ise 31,4290 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5480 lira olmuştu.

Dolar, önceki kapanışa göre güne 28,8130 liradan başlamasının ardından 28,8190'u gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Avrupa borsalarında dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya, tüm bakanlıkların ek harcama taahhütlerini geçici olarak dondurdu.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölgede hisse ve sektör bazlı oynaklık öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Düşüş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.010 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.