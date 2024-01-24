Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde de yüksek seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Dün (23 Ocak Salı) 30,2810 liradan satılan dolar, güne 30,2840 liradan başladı.

Ekonomi 24.01.2024 09:12 Giriş: 24.01.2024 09:12

Güncelleme: 24.01.2024 09:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Dolar ve euro kuru güne yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 30,2840 liradan, euro 32,9010 liradan güne başladı. Serbest piyasada 30,2820 liradan alınan dolar, 30,2840 liradan satılıyor. 32,8990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 30,2810 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9370 lira olmuştu.