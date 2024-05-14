Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün düşüş eğilimde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2790'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2510 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,7530 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2160 liradan, euro 34,7530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,2140 liradan, euro ise 34,7510 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2110 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8060 lira olmuştu.

PİYASALARDA GÖZLER POWELL'İN AÇIKLAMALARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Avrupa'da dün İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,2'de sabit kalacağı öngörülürken, ZEW beklenti anketi sonuçlarının da risk iştahı üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine ise kesin gözüyle bakılmaya devam ediliyor.

YURT İÇİNDE TASARRUF PAKETİ AÇIKLANDI

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir" diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek" ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik oranı, Almanya’da TÜFE ve ZEW ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD’de ÜFE ve Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mart ayı işsizlik oranı

09.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Almanya, mayıs ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı ZEW ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı