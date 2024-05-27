Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2274'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise güne 34,9630 liradan başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, euro 34,9630 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 32,2210 liradan, euro ise 34,9610 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2280 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9600 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalini desteklediğini söyledi.

Yoğun veri gündeminin olduğu haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir öne çıkarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre ülkede sanayi karı bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,3 artış kaydetti.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak" dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi